Трамп осмотрел обезображенный вандалами символ Вашингтона

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что осмотрел поврежденный вандалами Зеркальный пруд в Вашингтоне.

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По словам политика, из-за случившегося прямоугольный водоем придется снова ремонтировать.

«Я только что осмотрел его (пруд. — «Газета.Ru») и мог лишь сказать себе и собравшимся вокруг: кто мог такое сделать? Больные, безумные люди!» — написал американский лидер.

Он заявил, что злоумышленники прорезали 75-метровую борозду в фасаде водоема и добавили в воду агрессивные химикаты. Вандалы арестованы, им грозит тюремные срок.

Один из символов США отремонтируют по указу Трампа

Трамп счел их действия оскорблением памяти американских президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

В апреле глава государства заявил, что при экс-президенте Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона выглядели гораздо хуже, чем сейчас, и напоминали болото. Трамп опубликовал снимки одного из самых узнаваемых объектов столицы — Зеркального пруда. На первом фото пруд наполнен зеленоватой водой и тиной, а изображение подписано словами «Хуссейн Обама».

На втором кадре тот же бассейн выглядит чистым и окрашенным в сине-голубые тона. Фото сопровождается фамилией самого Трампа. Он обещал, что власти займутся ремонтом и приведут чашу бассейна в порядок, заменив покрытие на синее, — чтобы и вода приобрела оттенок «в цвет американского флага».

Ранее на стене в Белом доме заметили фотографию Трампа с Путиным.