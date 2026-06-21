Макрон заявил об изменении позиции Трампа по Украине после одного события
Участникам саммита G7 удалось повлиять на позицию американского президента Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, теперь она изменилась. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
До этого Макрон рассказал, что Дональд Трамп в августе 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска) едва не подписал «роковой» документ, который позволил бы российскому лидеру Владимиру Путину завершить конфликт на условиях Москвы. Дело в том, что после неудачной встречи с Зеленским в Овальном кабинете, закончившейся перепалкой, глава Белого дома верил, что Киев ждет крах на поле боя.
«Качество обсуждения, состоявшегося между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и Трампом, а также — впервые с момента его избрания — сближение позиций и консенсус, достигнутый между европейскими странами, Канадой, Японией и США, являются значимыми достижениями последних дней», — подчеркнул президент Франции.
По его мнению, саммит «Большой семерки» стал тем событием, после которого позиция Вашингтона изменилась. Макрон полагает, что теперь Трамп больше не считает, что Украина проигрывает в конфликте.
«И я увидел, что президент Трамп и его госсекретарь [Марко] Рубио совершенно ясно обозначили, в каких вопросах они готовы двигаться вперед и каковы условия [будущей] дискуссии [об урегулировании конфликта]», — отметил французский лидер.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что европейские лидеры на встрече G7 пытались убедить президента США в скорой победе Киева.