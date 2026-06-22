Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Европа не только не готова завершать конфликт на Украине, но и делает все, чтобы он продолжался. Об этом ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

Вольфович призвал стороны сесть за стол переговоров.

«Но, к сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался», — сказал он.

По его словам, Белоруссия выступает за добрососедские отношения и за мирный диалог.

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17 июня Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. В результате атаки ударного беспилотника пострадали восемь человек, шестеро из них — дети.