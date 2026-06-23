На Кубе объявили траур в связи со смертью соратника Кастро

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил 23 июня о введении в республике национального траура. Поводом послужила кончина революционера Рамиро Вальдеса Менендеса, который был соратником братьев Кастро, пишет газета Gaceta Oficial.

© Газета.Ru

Траурные мероприятия продлятся с 06:00 до полуночи 23 июня. В этот период на всех государственных объектах страны будет приспущен флаг.

Рамиро Вальдес Менендес скончался 21 июня в возрасте 94 лет. Он был ключевой фигурой кубинской революции, в частности, участвовал в штурме казарм «Монкада» в 1953 году. За свою многолетнюю политическую карьеру он занимал важные государственные и партийные посты, а с 2009 года исполнял обязанности вице-премьера Кубы. Вальдес Менендес удостоен званий Героя Республики Куба и Героя труда Республики Куба. До завершения своей деятельности он оставался активным общественным деятелем и часто участвовал в массовых мероприятиях вместе с Раулем Кастро.

Соратник братьев Кастро Рамиро Вальдес ушел из жизни в возрасте 94 лет

Торжественная церемония прощания с покойным запланирована на 23 июня в здании Министерства революционных вооруженных сил Кубы.

Ранее в Таиланде объявили 15-дневный траур из-за смерти принцессы Пхатчары Киттияпхи.