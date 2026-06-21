Нетаньяху: Израиль не уйдет из зоны на юге Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально заявил о намерении удерживать контроль над южными территориями Ливана. По его словам, израильские войска не покинут зону безопасности до тех пор, пока не будет гарантирована полная неприкосновенность северных границ Израиля.

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«Мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить дорогих жителей севера и всех граждан Израиля», — приводит слова Нетаньяху газета Times of Israel.

Данное заявление было сделано во время памятного мероприятия, посвященного подвигу брата премьера, который погиб в 1976 году в ходе операции по спасению заложников.

Помимо военной стратегии в Ливане, Нетаньяху обозначил «красную черту» в отношениях с Тегераном. Премьер подчеркнул, что Израиль не намерен считаться с любыми дипломатическими форматами, если речь заходит о национальной безопасности, и не позволит Ирану стать ядерной державой.

Жесткая позиция Израиля звучит на фоне проходящих в швейцарском Бюргенштоке переговоров между США, Ираном, Катаром и Пакистаном. Ситуация осложняется тем, что Тегеран выдвинул свои условия: как сообщает агентство Tasnim, иранская сторона отказывается продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока не будет установлено полное прекращение огня в Ливане и не будет обеспечена его территориальная целостность. В настоящий момент представители сторон работают в закрытом формате, пытаясь найти компромисс между требованиями безопасности Израиля и жесткими условиями иранского руководства.