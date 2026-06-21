Канцлер Германии отказался от жалоб на оскорбления в интернете

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не обращается в правоохранительные органы из-за оскорблений в социальных сетях. Об этом он рассказал во время встречи с гражданами в рамках Дня открытых дверей правительства ФРГ, передает ТАСС.

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По словам политика, раньше он регулярно подавал подобные заявления, однако после вступления в должность главы правительства решил отказаться от этой практики. При этом Мерц отметил, что в ряде случаев прокуратура самостоятельно отслеживает возможные нарушения в отношении политиков.

Канцлер подчеркнул, что спокойно относится к критике и резким высказываниям в интернете.

«Если кто-то называет меня идиотом, пусть делает это. Я другого мнения, но в этом еще нет состава преступления», — заявил он.

Ранее финский политик Мема удивился словам Мерца о принуждении России к переговорам по Украине.