В Словакии призвали Фицо отказаться от переговоров с Зеленским

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко призвал премьера страны Роберта Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским после героизации нацизма на Украине. Об этом сообщает агентство TASR.

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«Так как к этому вопросу [героизации бандеровцев] подошел польский президент, должны были бы подходить и словацкие политики. Уважение к исторической правде и памяти жертв [нацизма] должно превалировать над политическими интересами [кого-либо]», — пояснил он.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).