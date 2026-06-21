Иранская делегация устроила демарш из-за Трампа

Иранская делегация на переговорах в Швейцарии выразила решительный протест представителям США и покинула переговорную площадку. Переговоры приостановлены. Причиной стали угрозы президента Дональда Трампа, сообщает Tasnim News со ссылкой на источник.

Источник заявил, что в воскресенье вечером иранская команда покинула переговорную площадку.

«Несколько минут назад информированный источник сообщил, что после угрозы Трампа переговоры в Швейцарии были приостановлены», — сообщает агентство.

Поводом для жесткого демарша стали воскресные комментарии Трампа. Он предупредил Иран о последствиях в случае новой блокады Ормузского пролива.

«Вы закроете его, и у вас не будет страны. Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну», — заявил он.

Трамп добавил, что США готовы взять стратегический пролив под полный военный контроль и взимать собственную пошлину с судов, если Тегеран откажется от соглашения.

Президент США также заявил в соцсети Truth Social, что Иран «не получит от США даже 10 центов» до выполнения всех американских условий.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Швейцарии иранцы отказались от совместного протокольного рукопожатия и общей фотосессии. Организаторам пришлось прекратить прямую трансляцию встречи.