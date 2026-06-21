Вэнс назвал жену и пакистанского фельдмаршала двумя важными людьми в своей жизни

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс пошутил, что в его жизни есть два важных человека: жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир.

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«Я как-то пошутил, что в моей жизни есть два очень-очень важных человека: индианка и пакистанец. Индианка — это моя жена, а пакистанец — это фельдмаршал Мунир», — цитирует его РИА Новости.

Вэнс заметил, что за последние три месяца разговаривал с Муниром, вероятно, больше, чем с кем-либо другим.

Ранее стало известно, что Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с Ираном.

Также сообщалось, что глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф 21 июня примет участие в переговорах между США и Ираном в Швейцарии.