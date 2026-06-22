Американский военный обрушился с критикой на Трампа после случившегося в Швейцарии

Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса. К такому выводу пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

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Так эксперт прокомментировал уход иранской делегации с места переговоров из-за угроз американского президента Дональда Трампа.

«Совершенно не похоже, что иранская сторона "умоляет о сделке", ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора (прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане)», — отметил он.

По словам Дэвиса, теперь после сегодняшних угроз Трампа в адрес Ирана «иранцы ушли». В итоге Штаты — сами себе злейшие враги, резюмировал он.

В воскресенье агентство Tasnim написало, что иранские переговорщики покинули место проведения встречи с представителями Соединенных Штатов. Они сделали это после угроз со стороны Дональда Трампа. До этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что США, Иран и Пакистан начали переговоры в Швейцарии. Отмечалось, что Доха надеется на достижение прочного соглашения, которое охватывает все аспекты меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

При этом позже журналист Axios Барак Равид заявил, что иранская делегация не покидала переговоры с США. Но других подробностей он не привел.