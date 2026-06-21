Большинство граждан Швейцарии выступают против военного нейтралитета страны

Свыше половины граждан Швейцарии считают, что положение о военном нейтралитете страны не должно быть задокументировано в ее конституции. Такие результаты показал опрос общественного мнения, о котором сообщило агентство Keystone-SDA.

Сообщается, что опрос был осуществлен по запросу издания 20 Minuten и медиахолдинга Tamedia. Как выяснилось, 54 процента опрошенных швейцарцев не хотят, чтобы нейтральный статус страны был прописан в ее конституции. За упоминание военного нейтралитета Швейцарии в основном законе страны проголосовало 34 процента респондентов. Оставшиеся 12 процентов участников опроса не определились со своими предпочтениями по этому вопросу.

Напомним, что в конце сентября в Швейцарии состоится референдум, касающийся нейтралитета альпийской страны. Швейцарцы проголосуют по вопросу о том, стоит ли Берну закреплять принцип военного нейтралитета в конституции. Также в главном документе страны предлагается зафиксировать недопустимость принятия любых санкций, за исключением тех, которые ранее принял Совбез ООН.