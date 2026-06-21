Fox News: Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Ормузский пролив будет закрытым
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае, если Ормузский пролив не будет открыт.
Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст после беседы с президентом США.
Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не возьмёт под контроль проиранские группировки в Ливане.
Трамп заявил, что Вашингтон может установить контроль над Ормузским проливом, если возникнет такая необходимость.