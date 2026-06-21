Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Ормузский пролив будет закрытым

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае, если Ормузский пролив не будет открыт.

Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст после беседы с президентом США.

«Трамп сказал Fox News, что он ночью говорил с иранскими чиновниками и сказал им: «Если вы закроете его, то у вас не останется страны. Вы даже не сможете вернуться (в Иран — RT.)», — сказал Ингст.

Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не возьмёт под контроль проиранские группировки в Ливане.

Трамп заявил, что Вашингтон может установить контроль над Ормузским проливом, если возникнет такая необходимость.