Трамп назвал причины возможной отставки Стармера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что премьер-министр Британии Кир Стармер в связи с провалами во внутренней политике будет вынужден уйти в отставку.

Накануне The Telegraph и The Observer рассказали, что глава кабмина может подать заявление уже в понедельник, 22 июня.

По их данным, в Лейбористской партии говорят, что политик тяжело переживает свою возможную отставку, но уже «смирился» с уходом с поста премьера.

Трамп уточнил, что Стармер потерпел неудачу в таких важных сферах, как иммиграция и энергетика, и пожелал ему добра.

В МИД Британии дали совет Стармеру

Президент подчеркнул, что премьер допустил досадную ошибку, когда закрыл месторождения нефти на Северном море и отметил, что ситуацию можно было исправить, заново запустив процессы по добыче энергоресурса.

Ранее сообщалось, что главы МИД, МВД, Минтранса, Минэнерго Британии потребовали отставки Стармера.