У берегов Йемена произошла попытка захвата танкера

В Аденском заливе неизвестные злоумышленники на лодке предприняли попытку проникнуть на борт торгового судна, экипажу удалось успешно уклониться от нападения, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр (Йемен). Капитан танкера-продуктовоза сообщил о приближении лодки, на борту которой находились пять вооруженных человек», – заявили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, передает ТАСС.

Нападавшие намеревались высадиться на палубу, однако команда своевременно отреагировала на угрозу. Танкер совершил маневры уклонения и оперативно изменил курс, что позволило избежать захвата. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал, само судно также не получило повреждений и сейчас продолжает путь в порт назначения.

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