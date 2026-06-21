Молдавские оппозиционеры заявили о кумовстве в окружении Санду

В окружении президента Молдавии Майи Санду процветает кумовство. У ее родственников резко выросли доходы после прихода к власти правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом заявил Драгош Галбур — лидер праворадикальной Молдавской национальной партии, передает РИА Новости.

Политик утверждает, что родственница Санду — Татьяна Батин — получила в прошлом году суммарный доход около 549 тысяч леев (примерно 30,2 тысячи долларов).

Сейчас Батин возглавляет секретариат председателя парламента и лидера ПДС Игоря Гроссу.

«Мы видим, как система ПДС защищает родственников президентки Санду. До прихода партии к власти супруги Батины жили скромно, а сейчас их доходы выросли в восемь раз по сравнению с 2020 годом», — заявил Галбур.

По его словам, супруг Татьяны (Константин Батин) в 2024 году возглавил зону свободного предпринимательства Expo-Business-Chisinau. При этом он руководил двумя коммерческими фирмами, получив от них около 1,8 миллиона леев (примерно 98,9 тысячи долларов). Это говорит о конфликте интересов.

По данным Галбура, общий доход семьи Батин в 2025 году превысил 3 миллиона леев (примерно 164,8 тысячи долларов).

Оппозиционер добавил, что семья также проводила подозрительные операции с недвижимостью. Однако правоохранительные органы не намерены расследовать деятельность людей из ближайшего окружения «президентки».