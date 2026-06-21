На фабрике в Индии отравились 70 человек, 7 погибли

Семь человек погибли, около 70 пострадали на юге Индии из-за утечки аммиака на заводе по переработке морепродуктов. Об инциденте сообщает The Hindu.

ЧП произошло в воскресенье.

«Семь женщин скончались в результате крупной утечки аммиака на частном предприятии по переработке морепродуктов в Манджангаранаи недалеко от Перияпалаяма», — пишет издание.

В общей сложности 67 пострадавших работников были экстренно доставлены в местные медицинские центры. Девять из них находятся в критическом состоянии, они переведены на интенсивную терапию.

Пострадавшие — рабочие из других штатов (Ассам, Орисса, Джаркханд), которые в свой выходной находились в общежитии на территории фабрики. Люди массово жаловались на сильное удушье, у некоторых началось кровотечение из носа и рта.

По предварительным данным, был неисправен клапан системы охлаждения.

К ликвидации аварии привлекли спецподразделение войск радиационной, химической и биологической защиты. Власти сформировали комиссию для расследования причин трагедии, и намерены выделить компенсации семьям погибших.