Трамп допустил взимание платы за перевозимую по Ормузу нефть

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон в будущем может взимать плату за проход через Ормузский пролив, а также забирать 20% перевозимой по нему нефти. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст на основании интервью с Трампом.

"Президент Трамп сказал Fox News, что США могут установить контроль над проливом в будущем, если придется, и взимать плату. Президент сказал, что США выступают в роли "ангела-хранителя" Ормузского пролива и Ближнего Востока. Президент также сказал, что это предполагало бы, что США будут получать 20% нефти, перевозимой через пролив", - сказал он.