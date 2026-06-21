Раскрыто решение Ирана по Ормузскому проливу

Иран не будет взимать с судов пошлины в Ормузском проливе в течение ближайших 60 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, передает ТАСС.

«В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься никакие транзитные сборы», — заявил Дар.

По его словам, ситуация в проливе должна вернуться к той, которая была до войны.

Ранее стало известно, что Иран пригрозил США выходом из переговоров и намерен отказаться от них, если Израиль продолжит боевые действия в Ливане.