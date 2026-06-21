Глава МИД Турции рассказал о планах Израиля подорвать переговоры США и Ирана

Израиль ждет случая, чтобы подорвать переговорный процесс США и Ирана. Об этом агентству Anadolu заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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Он отметил, что турецкая сторона обсуждала по телефону вопрос переговоров со cпецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Фидан предположил, что будет непросто сразу урегулировать все детали и технические аспекты сделки, а время от времени могут возникать тупиковые ситуации.

«И, конечно же, всегда есть Израиль, который поджидает подходящего момента, чтобы подорвать ситуацию при первой же возможности», — считает глава МИД Турции.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.