В Норвегии предупредили об угрозе «потенциальных мишеней»

Люди в Европе оказались «потенциальными мишенями» из-за политики их лидеров в отношении России. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Диесен прокомментировал информацию британских СМИ о том, что Лондон испытал новое дальнобойное оружие, которое передадут Киеву.

«Британия и НАТО уже давно переступили грань, отделяющую прокси-войну от прямого столкновения. Наши власти лишили Россию возможности не отвечать на этот вызов, сделав всех нас потенциальными мишенями», — написал политолог.

Накануне британская печать сообщила, что Лондон провел испытания новых дальнобойных ракет, которые со временем могут быть переданы Киеву.