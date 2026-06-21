История с орденами — знаковое, громкое событие, но оно не отразится на отношениях Польши и Украины, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По данным газеты, Варшава и Киев разругались на фоне перезахоронения лидеров нацистских формирований на Украине.

Польская сторона, после торжественной церемонии на военном кладбище под Киевом и ряда других акций, заявила, что лишит Владимира Зеленского ордена Белого орла, украинские высокопоставленные чиновники в ответ пригрозили, что снимут госнаграды, полученные от Польши, уточнили журналисты.

«Это событие громкое, оно носит имиджевые, репутационные, скандальные нотки. Но, с другой стороны, это никак не влияет и не повляет ни на поставки вооружения, ни на оплату Польшей услуг американских систем связи и разведки для ВСУ», — разъяснил Безпалько.

Аналитик отметил, что инцидент не принесет выгоду Москве — Варшава продолжит свою антироссийскую линию, несмотря на исторические противоречия с Киевом.

По его мнению, политики и СМИ будут муссировать эту тему еще 2 недели, максимум месяц, а затем забудут про нее, сосредоточатся на новых, более актуальных инфоповодах.

Безпалько резюмировал, что Варшава не будет мешать поставкам вооружений через хабы на своей территории.