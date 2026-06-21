Вэнс заявил о возможности нового этапа отношений США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает на перезагрузку отношений с Ираном, однако не исключает возвращения к прежнему формату взаимодействия.

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Об этом он сказал в Швейцарии накануне переговоров с иранской делегацией.

«Вопрос, стоящий перед нами сейчас, заключается в том, чего ещё мы можем достичь вместе? Можем ли мы начать всё с чистого листа? Можем ли мы навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке или мы вернёмся к тому, как было раньше? Это то, чего нам бы не хотелось, но, безусловно, оно вполне возможно», — заявил Вэнс.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на офис американского политика сообщил, что Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с представителями Ирана.