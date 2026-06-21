В Узбекистане умер старейший ветеран Великой Отечественной войны в стране

Старейший из живших в Узбекистане участников Великой Отечественной войны Розибой Сатторов умер в возрасте 116 лет. Об этом сообщила газета "Народное слово" со ссылкой на администрацию Кашкадарьинской области.

Отмечается, что из этой области на войну ушло более 47 тыс. человек, вернулись только около 22 тыс.

Согласно архивным данным, на войну из Узбекистана, население которого тогда насчитывало 6,8 млн человек, ушли почти 2 млн человек. В кровопролитных сражениях погибли около 540 тыс. из них, 158 тыс. пропали без вести. Свыше 50 тыс. умерли в концлагерях, более 60 тыс. вернулись с фронта с инвалидностью. В годы войны республика также стала надежной тыловой базой фронта, с которой на передовую отправлялись техника, вооружение, одежда и продовольствие. Узбекский народ принял около 1,5 млн эвакуированных из зон боевых действий, в том числе 250 тыс. сирот.