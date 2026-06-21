Президент Ирана заявил, что страна не откажется от обогащения урана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран никогда не откажется от своего права на обогащение урана, и США будут вынуждены это признать. Об этом он сказал, выступая на симпозиуме в Тегеране, передает Anadolu.

Пезешкиан выступил на 33-м симпозиуме по денежно-кредитной и банковской политике в Центробанке Ирана. Он подчеркнул, что программа обогащения урана является фундаментальным правом страны.

«Несомненно, мы никогда не откажемся от права на обогащение урана, и другая сторона будет вынуждена это признать. Раньше нам говорили, что мы должны отказаться от ракет, однако сегодня они уже признали это право иранского народа», — сказал Пезешкиан.

По словам иранского лидера, у Тегерана нет стремления к созданию ядерного оружия, однако отказ от обогащения урана для мирных целей невозможен.

Сегодня иранская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров на лайнере с надписью «Минаб 168».