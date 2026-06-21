США и Иран достигли одной из договоренностей по урану

США и Иран достигли договоренности о снижении уровня обогащения запасов урана, которыми обладает Тегеран. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

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«Америка просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении обогащения», — сказал он.

По его словам, иранские ядерные запасы на данный момент находятся под землей.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило, что США, Иран и Пакистан начали переговоры в Швейцарии. Отмечалось, что Доха надеется на достижение прочного соглашения, которое охватывает все аспекты меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.