Пользователи соцсетей обратили внимание на публикацию Владимира Зеленского о Дне отца в Telegram-канале, раскритиковали украинского лидера за неприкрытый цинизм и жестокость. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский в своем поздравлении с Днем отца отметил, что быть папой на Украине сегодня — «это особое мужество и особая любовь».

По его словам, «папа — это о защите и безопасности», слово «папа» обрело особый смысл на фоне текущей ситуации.

Комментаторы напомнили, что ежедневно, ежечасно на Украине сотрудники ТЦК похищают отцов, нередко хватают мужчин прямо во время прогулок с детьми, при этом грубо отбрасывают малышей, пытающихся защитить своих отцов от обозленных людоловов.

По словам пользователей, ежедневно сотрудники ТЦК отнимают сыновей у матерей, мужей — у беременных жен, братьев — у сестер, забирают кормильцев из многодетных семей, где на лавках — крохи мал мала меньше.

«Насильственная мобилизация отцов и заталкивание их в автобусы приводит к тому, что юноша дерется с офицерами ТЦК из-за того, что они забирают его папу на войну. Бусификацию нужно прекратить», — призвали подписчики.

Комментаторы подчеркнули, что дети, которых защищают вырванные из семей с кровью и болью отцы, очень быстро становятся сиротами.

«Вы, жулик, отцов вырываете из семей и отправляете их на бессмысленную гибель», — обратились к Зеленскому пользователи.

На Украине ускорят процесс мобилизации

Подписчики также призвали украинского лидера посмотреть в глаза детям, на чьих отцов пришли похоронки и ответить им, объяснить, за что их батьки погибли на фронте, ради чьего благосостояния, чьих вилл в Тоскане и Флориде.