Иранская делегация прилетела в Швейцарию на самолете с надписью «Минаб 168»

Делегация иранских переговорщиков прибыла в Швейцарию на лайнере с надписью «Минаб 168» на фюзеляже. Так дипломаты напомнили американцам о жертвах ракетного удара по школе для девочек, сообщает IRIB.

Надпись «Минаб 168» на фюзеляже правительственного лайнера авиакомпании Meraj Airlines — это официальное кодовое название иранской переговорной группы.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф опубликовал в соцсети X (Twitter) снимок лайнера и написал:

«Дети Минаба смотрят на нас».

Наблюдатели полагают, что Тегеран символично демонстрирует жесткую позицию перед переговорами с США.

Цифра 168 символизирует число иранских детей, которые погибли в результате ракетно-бомбового удара США и Израиля по начальной школе в городе Минаб. Атака произошла в первый день нападения на Иран.

В группу «Минаб 168» вошли ключевые фигуры политического, военного и экономического секторов Ирана. Это спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи и его заместители, зампред Высшего совета национальной безопасности Али Багери Кани.

Также в составе председатель Центробанка Ирана, заместитель министра нефти и глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).