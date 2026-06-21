Иран отказался от переговоров с главой МАГАТЭ Гросси в Швейцарии

Иран не намерен вести переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и выступил против его участия в консультациях, проходящих в Швейцарии.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«У Ирана нет оснований для переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Его присутствие в Швейцарии не означает его присутствия на переговорах с Ираном», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника, американская сторона настаивала на присутствии Гросси на переговорах, однако Тегеран выступил против такого формата.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран не намерен открывать Ормузский пролив до выполнения ряда условий, включая прекращение боевых действий в Ливане, разблокировку части замороженных активов и снятие ограничений на экспорт иранской нефти.

Иран пригрозил США выходом из переговоров

Кроме того, источник агентства заявил, что Тегеран не будет продолжать переговоры с США, если в Ливане не будет достигнуто прекращение огня.