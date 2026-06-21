Иран пригрозил США выходом из переговоров и намерен отказаться от них, если Израиль продолжит боевые действия в Ливане.

Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванный источник сообщило издание Tasnim.

«Снятия морской блокады недостаточно для открытия Ормузского пролива. Источник, близкий к переговорной команде, сообщил, что если преступления Израиля в Ливане продолжатся и территориальная целостность Ливана не будет гарантирована, никаких переговоров по другим вопросам не будет», — сказано в публикации.

Источник добавил также, что для снятия Тегераном блокады с Ормузского пролива Соединенным Штатам и их региональным союзникам придется выполнить все перечисленные в соглашении пункты.

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Иран 20 июня вновь закрыл проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Решение было принято в ответ на агрессию Израиля против Ливана и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.