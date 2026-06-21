Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил против участия Европейского союза в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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По его мнению, любая попытка ЕС выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом неизбежно приведет к сокращению военной помощи Киеву, что для Таллина неприемлемо.

«Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, поскольку это ограничило бы помощь Украине», — написал Кристен Михал в своих социальных сетях.

Глава эстонского правительства настаивает на неизменности текущего курса ЕС, который заключается в наращивании поставок вооружений и усилении санкционного давления на Россию. Михал также подчеркнул необходимость «стратегического терпения», полагая, что форсирование мирного процесса не принесет ожидаемых Западом результатов.

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