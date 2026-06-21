«Только условия Украины»: премьер Эстонии выступил с дерзким заявлением
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил против участия Европейского союза в мирном урегулировании конфликта на Украине.
По его мнению, любая попытка ЕС выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом неизбежно приведет к сокращению военной помощи Киеву, что для Таллина неприемлемо.
Глава эстонского правительства настаивает на неизменности текущего курса ЕС, который заключается в наращивании поставок вооружений и усилении санкционного давления на Россию. Михал также подчеркнул необходимость «стратегического терпения», полагая, что форсирование мирного процесса не принесет ожидаемых Западом результатов.
Глава МИД Эстонии предостерег Европу от переговоров с Россией
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Россия ориентирована исключительно на реализацию собственных целей и достижение победы в зоне специальной военной операции.