В Испании объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары

На севере Испании объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C. Об этом сообщили в государственном метеорологическом агентстве страны.

«Всплеск жары <...> вызвал обеспокоенность в связи с ранним и длительным наступлением экстремальных условий», — говорится в сообщении.

В Испании объявлены красные и оранжевые предупреждения, прогнозируя +40°C на большей части Пиренейского полуострова и Майорки. Ожидается, что жара продлится как минимум до середины недели.

До этого во Франции 35 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за аномальной жары, прогнозируемой на 21 июня. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

Ранее сообщалось о рекордной жаре в Европе.