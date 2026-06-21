В МИД Ирана рассказали, что происходит на переговорах с США в Швейцарии

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи разъяснил позицию Тегерана по переходу к финальному этапу переговоров. В соцсети X он назвал несколько ключевых условий.

Багаи отметил, что переговоры США и Ирана сейчас касаются выполнения пунктов меморандума о прекращении войны, снятии санкций с иранской нефти и разблокировки активов.

По словам дипломата, приоритетом является завершение военных действий на всех фронтах. Ливан трижды упомянут в соглашении, и прекращение огня там — неотъемлемая часть сделки.

«Без выполнения этих положений, особенно статьи 1 (окончание войны на всех фронтах, включая Ливан), невозможно перейти к этапу переговоров по окончательному соглашению», — написал Багаи.

При этом, по оценке спецслужб США, Тель-Авив намерен продолжать войну в Ливане.