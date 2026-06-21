Туск назвал конфликт Польши с Украиной стратегической ошибкой

Конфликт польских и украинских политиков является стратегической ошибкой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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«Вступление в конфликт политиков в Польше и на Украине — это стратегическая ошибка, от которой потеряют обе стороны: в бизнесе, геополитически и репутационно», — написал он в соцсети Х.

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА.

Зеленский вернул орден по почте.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев будет предпринимать «зеркальные шаги» в отношении Варшавы на фоне обострения конфликта между странами.

Журналистка Арлета Бойке между тем утверждает, что Зеленский в личных беседах посылал Польшу и поляков к чёрту.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).