Киев сообщил о росте антиукраинских настроений в Польше

В Польше отмечается рост антиукраинских настроений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше. Я как министр получаю информацию о фактах, а их много в разных регионах Польши, нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в Польше», — пояснил он.

Ранее Сибига заявил, что Киев будет предпринимать зеркальные шаги в отношении Варшавы на фоне конфликта двух стран.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).