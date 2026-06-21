В иранский порт прибыл первый контейнеровоз после снятия блокады США

В иранский стратегический порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после официального снятия США военно-морской блокады. Об этом 21 июня сообщает государственная телерадиокомпания Ирана ⁠IRIB.

Телеканал отмечает, что торговое судоходство Ирана в Персидском заливе начало восстанавливаться после кризиса.

«Первый контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи», — сообщили журналисты.

Порт Шахид Раджаи расположен близ Бендер-Аббаса на севере Ормузского пролива. Это «золотые ворота» иранской экономики. Здесь находится крупнейший в стране терминал, через который проходит до 90% контейнерного импорта и экспорта Исламской республики.

В июне 2026 года Вашингтон и Тегеран подписали мирный меморандум. США обязались незамедлительно прекратить блокаду и снять ограничения на движение судов. Взамен Иран пообещал не ограничивать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Политологи отмечали, что данная сделка показала: политика искусственной изоляции стран-соперников в современном мире невозможна.