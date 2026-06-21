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Король Великобритании впервые раскроет размер своих налогов

Lenta.ru

Король Великобритании впервые в истории обнародует информацию о том, сколько налогов он заплатил. Об этом сообщает издание SkyNews, отметив, что данные будут опубликованы позже на этой неделе.

Король Великобритании впервые раскроет размер своих налогов
© Лента.Ru

Таким образом монарх станет первым представителем британской королевской семьи, который раскроет размер своих личных налоговых выплат. Подчеркивается, что этот шаг является частью политики по повышению прозрачности, а также он отражает стремление королевской семьи «модернизироваться и развиваться».

Ранее стало известно, что принц Гарри впервые за четыре года вернется в Великобританию с семьей и детьми.