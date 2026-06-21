Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фото загадочной женщины, подняв волну интереса к ней в интернете.

На фото изображена блондинка средних лет в чёрном костюме, сидящая на диване в гостиной. Она поднесла трубку телефона к уху и улыбается в камеру.

«Прекрасная дочь. Моё почтение!!! Президент Дональд Дж. Трамп», — подписал Трамп фото.

Он не уточнил личность женщины. По мнению американских журналистов, на снимке запечатлена Марго Катсиматидис — супруга нью-йоркского миллиардера Джона Катсиматидиса.

Не исключено, Трамп имел в виду, что Марго и Джон воспитали прекрасную дочь. Ее зовут Андреа Катсиматидис. Она является активным политическим деятелем, возглавляет Манхэттенское отделение Республиканской партии и преданно поддерживает Трампа.

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Пользователи начали массово шутить, поскольку без детального знания биографии семьи Катсиматидис публикация выглядит странно. Многие подумали, что он перепутал случайного человека со своей собственной дочерью Иванкой.