Россия не собиралась и не собирается нападать на Европу, заявил в соцсети Х кандидат в Европарламент от Финляндии Армандо Мема. Вместе с тем, добавил он, экзистенциальная угроза со стороны ЕС может вынудить Москву предпринять жесткие меры.

Политик напомнил, что датское правительство недавно разразилось градом непродуманных заявлений. В частности, в Копенгагене похвастались, что Дания вошла в пятерку стран, оказывающих Украине наибольшую военную поддержку.

Власти королевства с пафосом заявили, уточнил Мема, что Украина сражается на стороне Европы, борется за безопасность европейцев, принимает меры к тому, чтобы отбить у России желание напасть на европейские страны.

«Это большое заблуждение, и происходит совершенно противоположное. Россия собирается напасть на Европу именно из-за военной поддержки, оказываемой Украине, которая приводит к гибели российских мирных жителей», — предупредил кандидат в Европарламент.

Мема констатировал, что сейчас настало опасное время для Европы, и европейцам некого винить, кроме самих себя.

Политик Мема: Украина и Евросоюз пытаются выставить Россию агрессором

Ранее политик призвал Хельсинки немедленно прекратить поставки вооружений и военной техники Киеву на фоне истории с беспилотниками.