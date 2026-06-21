В Минске рассказали о состоянии пострадавших от атаки под Брянском

Дети, пострадавшие в результате удара дрона ВСУ по автобусу в Брянской области, чувствуют себя неплохо. Об этом сообщил журналистам директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский.

"Была достаточно тяжелая работа, особенно в первые дни, когда наши специалисты выезжали в Российскую Федерацию и оттуда везли детей. Мы пару дней не спали. Но сейчас дети чувствуют себя неплохо. Четверым детям, которые находятся в отделении, проведены различные операции по удалению осколков. Они находятся в палате с родителями в удовлетворительном состоянии", - проинформировал он.

Дроздовский также рассказал о состоянии ребенка, которому в пятницу провели операцию.

"И одному ребенку, который был доставлен к нам на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, серьезными травмами, проведены операции. Вчера он пришел в себя, пришел в сознание, дышит сам. Конечно, ему еще до выздоровления достаточно много [времени], но он находится с мамой и чувствует себя неплохо", - поделился глава центра.

По его словам, операции были выполнены мультидисциплинарной бригадой.