В Албании вспыхнули протесты из-за курорта зятя Трампа

Жители Тираны третью неделю выходят на многотысячные акции, требуя отменить строительство зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером элитного туристического комплекса за 4 млрд долларов на охраняемых природных территориях.

Масштабные акции протеста в Албании привлекли внимание мировой общественности, пишет The New York Times. Местные жители выступают против проекта зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и инвесторов из стран Персидского залива.

«Никто здесь не протестует против Трампа или Израиля», – заявил 33-летний участник митинга Элис Кодра.

По его словам, люди недовольны коррупцией чиновников, которые раздают государственные контракты своим друзьям и игнорируют экономические проблемы граждан.

Волнения начались в конце мая после публикации видео, на котором частные охранники силой уводят активиста с пляжа близ деревни Звернец. Там внезапно появился металлический забор с колючей проволокой, огородивший часть охраняемого ландшафта, где планируется возвести отель. В масштабный проект также входит девственный остров Сазан.

Премьер-министр страны Эди Рама сообщил, что контракты еще не подписаны, а остров остается в собственности государства. Он подчеркнул, что албанцев используют как пушечное мясо во внутриполитической борьбе в США, однако отменять строительство курорта власти не намерены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Албании вспыхнули массовые протесты против строительства элитного курорта Джареда Кушнера на острове Сазани.

Зять бывшего президента США еще весной 2024 года показал компьютерные проекты застройки албанского побережья.

Инвестиционная компания американского политика также получила разрешение на возведение роскошного отеля в Белграде.