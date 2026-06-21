«Четыре шута Апокалипсиса»: западные лидеры окончательно слетели с катушек
Западные страны стремительно превращаются в тоталитарные антиутопии, где действующие лидеры используют нагнетание страха перед Россией для удержания власти.
В своей статье для издания American Thinker публицист Джей Би Шурк охарактеризовал глав Канады, Великобритании, Франции и Германии как «четырех шутов Апокалипсиса», которые планомерно разрушают экономику и свободы собственных граждан.
По мнению автора, такие политики, как Марк Карни, Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, эксплуатируют темы изменения климата и мнимой российской угрозы, чтобы оправдать тотальную слежку, цензуру и конфискацию частной собственности.
Швейцарский полковник обратился к странам Запада с мрачным посланием
Джей Би Шурк делает вывод, что западный истеблишмент больше не опирается на принципы демократии, предпочитая фальсификации и прямое давление.