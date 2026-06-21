Зеленский назвал количество российских ударов по Украине за семь дней
Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю российские войска применили по территории Украины около 2200 ударных беспилотных летательных аппаратов, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам Зеленского, удары пришлись по объектам в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также на «Донетчине» (территории Донецкой области). Глава государства отметил, что интенсивность обстрелов остаётся высокой, а поражённая инфраструктура требует постоянного внимания со стороны экстренных служб.
Зеленский подчеркнул, что на этом фоне важно, что саммиты «Большой семёрки» и Евросовета были результативными и «дали новые взносы» на усиление защиты Украины. Он призвал реализовать все достигнутые договорённости как можно быстрее, прежде всего — по поставкам ракет для систем противовоздушной обороны.
Информация о конкретных разрушениях и жертвах в результате ударов не приводится. Официальных комментариев от российского военного ведомства по данным цифрам на момент публикации не поступало. Ситуация в регионах, подвергшихся атакам, остаётся на контроле местных властей.