На Западе прокомментировали заявление Лаврова
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с серьезным предупреждением Западу после ударов украинских дронов по Москве. Об этом пишет Daily Express.
Издание пишет, что Россия отправила в адрес НАТО «пугающую угрозу».
«Главный дипломат Путина предположил, что ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну», — отмечает Daily Express.
Лавров высказался об экспансии Запада
Также упоминаются слова Лаврова о том, что ЕС и Лондон продолжают грезить экспансией на Украине и превращением ее в «ударный кулак», а Финляндия и Швеция вошли в НАТО.
БПЛА атаковали Московский НПЗ утром 18 июня. Средства ПВО сбили более 190 дронов.