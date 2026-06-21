На Западе прокомментировали заявление Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с серьезным предупреждением Западу после ударов украинских дронов по Москве. Об этом пишет Daily Express.

Издание пишет, что Россия отправила в адрес НАТО «пугающую угрозу».

«Главный дипломат Путина предположил, что ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну», — отмечает Daily Express.

Лавров высказался об экспансии Запада

Также упоминаются слова Лаврова о том, что ЕС и Лондон продолжают грезить экспансией на Украине и превращением ее в «ударный кулак», а Финляндия и Швеция вошли в НАТО.

БПЛА атаковали Московский НПЗ утром 18 июня. Средства ПВО сбили более 190 дронов.