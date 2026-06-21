Немецкое общество все еще разделено по границе ФРГ и ГДР по множеству вопросов, в том числе и конфликту на Украине. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По оценкам авторов, в Германии линии конфликта частично проходят «вдоль бывшей внутринемецкой границы». Это объясняется историческими причинами, в том числе и памятью о Второй Мировой войне, которая все еще жива в памяти немцев, а также «на земле», говорится в тексте.

Как пишет Der Spiegel, в 2025 году 41% опрошенных немцев, проживавших на территории бывшей ГДР, выступали против военной помощи Украине. При этом в западной части страны показатель составил всего 24%, отмечается в материале.

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До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что нынешняя Германия «не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования», поскольку объединение ФРГ и ГДР шло без «свободного волеизъявления граждан». Медведев считает, что во время объединения ни у кого, в том числе высших советских руководителей, не возникло «даже мысли» о соблюдении общепринятых юридических процедур, а также «не проводилось никакого свободного волеизъявления граждан по столь значимому вопросу посредством референдума».