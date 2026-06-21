Иран на переговоры с США прибыл с напоминанием о невинных жертвах войны

Надпись Minab 168 в память о жертвах удара по начальной школе для девочек размещена на самолёте иранской делегации. Представители исламской республики прилетели в Цюрих для прямых переговоров с Вашингтоном.

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Как сообщают СМИ, в Швейцарию также прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что он примет участие в переговорах, которые станут первым раундом прямого диалога между Вашингтоном и Тегераном после подписания меморандума о взаимопонимании.

Вице-президент США прибыл в Швейцарию на переговоры с иранской стороной

Напомним, с 28 февраля этого года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран ответил огнем по территории Израиля, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

В первый день ближневосточного конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана. Погибло больше 170 человек. Стало известно, что удар был нанесен ракетой Tomahawk в результате ошибки в целеуказании. В результате удара погибло 168 девочек и 14 сотрудников учреждения.