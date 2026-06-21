Депутат Рады рассказал о «пустом пиаре» Зеленского на атаке БПЛА по России

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале раскритиковал заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что недавний массированный налет беспилотных летательных аппаратов на территорию РФ, в том числе на центральный регион, был "ответкой".

Он назвал действия Зеленского "пустой медийной активностью", не несущей реального военного смысла.

"Я думаю, "ответкой" был очередной обмен телами военных в пропорции 1 русский на 16 украинцев. Вот самая страшная "ответка" этой войны, а не пустой пиар в социальных сетях", — написал он.

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До этого военный корреспондент Герой России Евгений Поддубный заявил, что между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военнослужащих.

Об обмене телами военнослужащих также сообщил военный корреспондент Александр Коц.

15 мая Россия и Украина провели еще один обмен погибшими военными. Киеву передали 528 тел, а Москве — 41.