Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий упорно работали над тем, чтобы навредить отношениям двух стран и выявить проблемы, унаследованные от истории.

Об этом заявил бывший президент республики Бронислав Коморовский, чьи слова приводит Polsat News.

«Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, война, чтобы бросать друг в друга медали», — сказал Коморовский.

Он задался вопросом, к чему в итоге привел этот скандал, и удалось ли сторонам достичь чего-либо. По его словам, оба президента упорно трудились, чтобы разрушить то, что с огромными усилиями было достигнуто в польско-украинских отношениях.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

Три экс-президента Украины один за другим вернули польские награды вслед за Зеленским

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.