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Экс-президент Коморовский: между Варшавой и Киевом разразилась война

Газета.Ru

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий упорно работали над тем, чтобы навредить отношениям двух стран и выявить проблемы, унаследованные от истории.

Экс-президент Польши прокомментировал скандал между Варшавой и Киевом
© Газета.Ru

Об этом заявил бывший президент республики Бронислав Коморовский, чьи слова приводит Polsat News.

«Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, война, чтобы бросать друг в друга медали», — сказал Коморовский.

Он задался вопросом, к чему в итоге привел этот скандал, и удалось ли сторонам достичь чего-либо. По его словам, оба президента упорно трудились, чтобы разрушить то, что с огромными усилиями было достигнуто в польско-украинских отношениях.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

Три экс-президента Украины один за другим вернули польские награды вслед за Зеленским

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.