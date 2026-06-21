Глава МИД Эстонии предостерег Европу от переговоров с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Европу от диалога с Россией и роли нейтрального посредника в конфликте. Его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.

По его словам, «в некоторых кругах существует надежда», что в текущей ситуации с Россией можно наладить диалог.

«На самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять на стороне Украины. Европа не должна позволить себе быть втянутой в роль нейтрального посредника – это была бы еще одна российская ловушка», — сказал Цахкна.

17 июня агентство Bloomberg написало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты установить контакты с Москвой. По информации Euronews, глава аппарата Кошты Педро Луртье несколько раз созванивался с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico сообщала, что на контакты Кошты с Россией негативно отреагировали несколько европейских правительств. Издание отмечало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц высказались против переговоров Кошты с Москвой.

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Затем Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи. Однако он подчеркнул важность создания «дипломатического канала», через который ЕС смог бы предавать Москве некие «послания».