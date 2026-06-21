Арестович* язвительно высказался о возвращении польских орденов экс-президентами Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем Telegram-канале язвительно высказался о возвращении бывшими лидерами Украины высшей государственной награды Польши – ордена Белого орла из-за скандала между Варшавой и Киевом.

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«Мне «нравится» этот флешмоб возвращения польских наград президентами Украины. Сразу понятно - какие недалекие инфантилы нами правили все это время и почему мы в состоянии такой задницы подошли к этой войне за независимость», — написал Арестович*.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

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В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

* - Лицо, включенное в России в список террористов и экстремистов.