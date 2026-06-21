Маск: США следует отправить деньги из бюджета напрямую людям

Правительству США следует раздать деньги напрямую людям, а не получать доли в крупнейших компаниях, разрабатывающих искусственный интеллект. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

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"Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией", - написал бизнесмен.

Таким образом Маск отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о желании Белого дома стать совладельцем каждой крупной американской ИИ-компании. По его словам, в подобном решении власти видят "суверенный фонд благосостояния". В апреле Маск заявил, что лучшим способом справиться с безработицей в Соединенных Штатах является раздача властями денег населению.

По мнению самого богатого предпринимателя в истории, такое решение лучше всего помогло бы гарантировать "всеобщий высокий доход".